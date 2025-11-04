Conte nel pre partita di Napoli Eintracht: «Partita decisiva, il Napoli deve iniziare a dare fastidio in Europa»

Conte nel pre partita di Napoli Eintracht.Il tecnico del Napol ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della sfida ai tedeschi delle 18.45

Alla vigilia di Napoli-Eintracht Francoforte, Antonio Conte ha analizzato con attenzione la preparazione della sua squadra in vista dell’importante match di Champions League. L’allenatore ha risposto alle domande riguardanti il rientro di Lobotka, le soluzioni tattiche per la corsia sinistra e l’approccio alla competizione europea.

SUL RIENTRO DI LOBOTKA – «Lobotka torna dal primo minuto. Le sensazioni che ho avuto sono positive. Il ragazzo si è allenato bene durante la settimana, prima della partita contro il Como e dopo, quindi c’è garanzia del fatto di giocare e, possibilmente, di giocare anche tutta la partita».

SULLA CORSIA SINISTRA – «Sono due giocatori che, come ho detto prima, rappresentano la novità buona del mercato. Di chi è arrivato, di chi è stato inserito nella giusta maniera, rappresentano delle alternative valide. Sono due giocatori in crescita, c’è spunto, c’è spinta, c’è equilibrio».

MESSAGGIO IN VISTA DELLA PARTITA – «È una partita importante per orientare il nostro cammino in Europa. Bisogna cominciare a dare fastidio anche all’Europa. Un Napoli importante deve dare fastidio anche alle altre squadre. Ci vuole sempre tempo e pazienza, ma dobbiamo iniziare già da domani».