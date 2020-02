Conte predica calma: «Eriksen? Dategli tempo…» – VIDEO

In conferenza stampa Antonio Conte ha parlato di Christian Eriksen, al debutto dal primo minuto con l’Inter

Nella conferenza stampa post partita di Udinese-Inter, Antonio Conte ha parlato di Christian Eriksen. Il danese ha debuttato dal 1′ minuto con la maglia nerazzurra.

«L’idea è questa, dargli dei compiti in fase di non possesso ma anche di non piossesso. Ho dovuto forzare un po’ il suo inserimento per il fatto che oggi, come contro la Fiorentina, avevamo delle assenze. Oggi l’ho fatto giocare dall’inizio, visto che Brozovic non era al 100%. Entra in un sistema di gioco nuovo, con un’idea di calcio diversa rispetto al Tottenahm. E’ un giocatore che ha qualità, esperienza. E’ abituato al campionato inglese che è bello tosto»