Conte Real Madrid, clamoroso: due giocatori hanno consigliato di non ingaggiare il tecnico!

Il Real Madrid ha puntato sul ritorno in panchina di Ancelotti per il dopo Zidane. Dalla Spagna il retroscena su Conte

Antonio Conte era uno dei principali candidati alla panchina del Real Madrid per il dopo Zidane. Alla fine il presidente Florentino Perez ha puntato sul ritorno di Carlo Ancelotti, scartando l’ex allenatore dell’Inter.

Arrivano dalla Spagna alcuni retroscena sul mancato approdo di Conte al Real. Come svelato dal Chringuito TV, Hazard e Courtois avrebbero posto il veto all’arrivo del tecnico salentino, consigliando Perez di non ingaggiarlo. I due giocatori della nazionale belga hanno lavorato con Conte al Chelsea, non apprezzandone evidentemente i metodi di lavoro: il loro parere avrebbe così pesato nella scelta della dirigenza del Real Madrid di rinunciare a Conte in panchina.