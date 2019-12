Conte Roma, il tecnico spiega il “no” a Totti in estate: le sue parole

Conte Roma, l’attuale allenatore dell’Inter parla della chiamata di Francesco Totti in estate: «Non era il momento giusto, in futuro..»

Antonio Conte, da ammissione di Francesco Totti, è stato vicino a sedere sulla panchina della Roma nella scorsa estate. Lo aveva spiegato l’ex capitano giallorosso in occasione della sua conferenza d’addio e oggi, nel presentare la gara con i giallorossi, anche il tecnico ne ha parlato.

«A Totti mi lega un’amicizia dai tempi dell’Europeo giocato insieme. Effettivamente mi chiamò, parlammo un po’ di questa possibilità e mi illustrò la situazione. Poi io ho fatto delle valutazioni in maniera molto serena e non ho sentito fosse il momento giusto.Un giorno mi piacerebbe allenatore nella Capitale perché Roma è una piazza incredibile, ma non era il momento giusto», ha spiegato il tecnico.