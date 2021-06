Conte Tottenham, salta tutto: ingaggio, staff e investimenti. Le ultime

Sembra essere saltato l’accordo tra Antonio Conte e il Tottenham: ecco le ultime sulle richieste del tecnico e la proposta del club

Fabrizio Romano riporta di un accordo saltato tra Antonio Conte e il Tottenham: al momento non ci sono le condizioni per vederlo sulla panchina degli Spurs.

«Antonio Conte non si unisce al Tottenham alle condizioni attuali, confermato. Non è convinto del progetto e dei membri dello staff. Grande differenza anche sulla proposta di stipendio. Antonio Conte voleva portare più di 4 membri dello staff al Tottenham, gli Spurs sono riluttanti su questo punto. Differenza di proposta di stipendio intorno 3 milioni di euro. Investimenti e progetto da vincere ‘al più presto’, altro tema. Ecco perché i colloqui con Conte sono in stallo: nessun accordo. Paratici dovrebbe accettare l’offerta degli Spurs».