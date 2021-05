Benevento, tifosi furiosi dopo il Crotone: Vigorito prova a calmarli – VIDEO

Clima teso in casa Benevento dopo il pari contro il Crotone che condanna quasi definitivamente i sanniti alla Serie B. Contestazione dei tifosid del Benevento fuori dallo stadio al triplice fischio, come immortalato da Rai Sport.

Il presidente Vigorito ha voluto incontrare i tifosi infuriati e provare a calmarli in vista dell’ultima gara contro il Torino e della speranza salvezza riposta tutta nella Lazio nel recupero contro i granata di martedì.

⚽️ Contestazione dei tifosi del #Benevento contro i propri giocatori rei di non aver dato l’anima per la loro squadra

Il presidente #Vigorito è uscito per incontrarli e provare a rassicurarli #calcio #BeneventoCrotone @bncalcio @dariodigennaro pic.twitter.com/asBuPNZjp7

