Conti annuncia: «Bove ospite al Festival di Sanremo, il suo ruolo sarà questo»

Le parole di Carlo Conti, conduttore del Festival di Sanremo, sull’invito rivolte ad Edoardo Bove della Fiorentina. Tutti i dettagli

Carlo Conti ha annunciato alla Rai la presenza di Edoardo Bove della Fiorentina nel Festival di Sanremo.

COM’E’ NATA L’IDEA – «L’ho chiamato chiedendogli se gli facesse piacere venire a trovarci al Festival. Mi ha subito detto sì».

COSA FARA’ – «Edoardo racconterà la sua esperienza tremenda in campo con la Fiorentina. Ha subito questo momento di vita terribile a soli 22 anni e racconterà come sta vivendo un ragazzo di 22 anni un trauma del genere, che vede bloccare la sua carriera e i suoi sogni. Penso sia un bell’esempio per i ragazzi. Personalmente credo che una testimonianza forte sia più interessante di un monologo».