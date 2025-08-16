Conti Sampdoria, niente addio a Genova: il centrocampista resta in blucerchiato per la prossima stagione

Conti Sampdoria, rinnovo in vista per il giovane talento che ha scelto di continuare il suo percorso a Genova: tutti i dettagli

Il futuro di Francesco Conti si tinge ancora di blucerchiato. Nonostante nelle ultime settimane si fossero rincorse voci di un possibile trasferimento all’Inter U23, il giovane centrocampista classe 2005 continuerà a vestire la maglia della Sampdoria, allontanando così ogni ipotesi di partenza. A confermare la notizia è stato Gianluca Di Marzio attraverso il suo profilo X, chiarendo che non ci sono margini per un addio.

La permanenza di Conti non rappresenta solo un segnale tecnico, ma anche una scelta strategica da parte del club ligure, intenzionato a blindare i propri talenti e a valorizzarli al massimo. Secondo quanto trapelato, è già in programma un incontro tra la dirigenza doriana e l’entourage del giocatore per definire i termini del rinnovo contrattuale. L’ufficialità dovrebbe arrivare nel mese di settembre, a dimostrazione della fiducia riposta dalla società in un ragazzo che, pur giovanissimo, ha già mostrato grande maturità e qualità.

La conferma del centrocampista risponde anche alla volontà di garantire continuità al progetto tecnico, puntando su elementi cresciuti all’interno del vivaio e capaci di incarnare lo spirito blucerchiato. Conti, dal canto suo, ha manifestato il desiderio di restare e di contribuire in prima persona agli obiettivi stagionali, consapevole che la Sampdoria possa offrirgli minuti importanti e la possibilità di completare il proprio percorso di crescita.

Il rinnovo, ormai alle porte, servirà a blindare uno dei prospetti più interessanti della rosa. Per i blucerchiati si tratta di un investimento sul futuro e di un segnale chiaro: la volontà di costruire un gruppo solido non solo con innesti dall’esterno, ma anche con giovani di prospettiva già presenti in casa. In un momento in cui il mercato estivo regala continui ribaltoni, la scelta di puntare su un talento come Conti diventa un atto di stabilità e programmazione.

La stagione alle porte sarà quindi un banco di prova fondamentale per lui, chiamato a confermare le buone impressioni e a ritagliarsi un ruolo sempre più importante nello scacchiere di una Sampdoria che vuole ripartire con ambizioni rinnovate.