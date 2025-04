Convocati Bayern Monaco, le scelte di Kompany in vista del match contro l'Inter. Tantissime assenze per domani! - Calcio News 24

Convocati Bayern Monaco per l’Inter: le scelte di Kompany per la gara di ritorno. La decisione finale su Neuer! La lista completa

Vincent Kompany ha diramato la lista convocati del Bayern Monaco per la gara contro l’Inter, valevole per il quarto di finale di ritorno di Champions League. Out Manuel Neuer, Alphonso Davies, Ito e Upamecano.

Portieri: Peretz, Urbig, Klanac.

Calciatori di movimento: Kim, Kimmich, Gnabry, Goretzka, Kane, Sané, Coman, Dier, Palhinha, Olise, Guerreiro, Boey, Vidovic, Muller, Laimer, Kusi-Asare, Stanisic, Pavlovic, Karl.