Convocati Bologna, ecco la lista completa di Italiano in vista della gara contro la Juve. La situazione attuale

Convocati Bologna: la lista ufficiale per la sfida contro la Juventus. Il punto in casa rossoblu

Vincenzo Italiano ha diramato la lista dei convocati Bologna in vista della sfida contro la Juventus, in programma domani. La squadra rossoblù si prepara ad affrontare un avversario di grande livello, e l’allenatore ha scelto con attenzione i giocatori a disposizione.

Per quanto riguarda i portieri, i convocati Bologna includono Franceschelli (82), Pessina e Ravaglia, pronti a difendere i pali in caso di necessità. In difesa, la lista dei convocati Bologna comprende De Silvestri, Heggem, Holm, Lucumi, Lykogiannis, Markovic (75), Miranda e Zortea, offrendo a Italiano diverse soluzioni sia centrali sia sulle fasce.

A centrocampo, tra i convocati Bologna figurano Fabbian, Ferguson, Moro, Pobega e Sulemana, giocatori in grado di garantire equilibrio tra fase difensiva e spinta offensiva. La presenza di questi centrocampisti dà al tecnico la possibilità di variare modulo e strategia a seconda delle esigenze della partita.

In attacco, i convocati Bologna includono nomi di grande esperienza e qualità come Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Immobile, Odgaard, Orsolini e Rowe. La varietà di soluzioni offensive permette a Italiano di scegliere tra velocità, tecnica e finalizzazione, aumentando le possibilità di sorprendere la Juventus.

La lista completa dei convocati Bologna evidenzia l’intenzione di Italiano di contare su un gruppo equilibrato, che possa affrontare la sfida con determinazione e compattezza. I tifosi rossoblù attendono con entusiasmo la partita, pronti a sostenere la squadra in uno dei match più attesi della stagione.

Con questa scelta, Vincenzo Italiano dimostra attenzione nella gestione della rosa, privilegiando l’esperienza e la versatilità, elementi fondamentali per cercare punti preziosi contro un avversario come la Juventus. La partita di domani rappresenta quindi un test importante per i convocati Bologna, chiamati a dare il massimo sul campo.

