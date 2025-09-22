Convocati Cagliari, le scelte di Pisacane in vista del match di Coppa Italia - Calcio News 24

Convocati Cagliari: le scelte di Pisacane per il match di Coppa Italia contro il Frosinone

In vista dei Sedicesimi di finale di Coppa Italia, il Cagliari si prepara ad affrontare il Frosinone in un match che rappresenta un banco di prova importante per i rossoblù. Il tecnico Fabio Pisacane, chiamato a guidare temporaneamente la squadra, ha ufficializzato la lista dei convocati Cagliari, introducendo diverse novità e dando spazio a molti giovani del vivaio.

L’elenco dei convocati Cagliari evidenzia alcune assenze di rilievo. Spicca quella del difensore colombiano Yerry Mina, escluso per scelta precauzionale. Stesso discorso per Obert e Folorunsho, anch’essi lasciati a riposo per motivi conservativi, a dimostrazione dell’intenzione di gestire al meglio le energie in un calendario fitto di impegni. A queste assenze si aggiungono gli infortunati Luvumbo, Radunovic e il giovane Pintus, ancora indisponibili.

Nonostante le defezioni, la lista dei convocati Cagliari mostra un mix tra esperienza e gioventù. Tra i pali, Pisacane si affida a Caprile, con Ciocci e Sarno come alternative. In difesa spazio a Luperto, Rodriguez, Zappa e Di Pardo, mentre trovano posto anche giovani come Ze Pedro, Franke e Idrissi.

A centrocampo c’è abbondanza: presenti giocatori esperti come Deiola, Rog e Mazzitelli, affiancati da elementi in crescita come Prati, Felici, Adopo e Palestra. A completare il reparto troviamo anche Gaetano e il giovane Grandu, convocato a sorpresa.

In attacco, tra i convocati Cagliari figura Andrea Belotti, chiamato a guidare il reparto offensivo. Con lui ci saranno anche Pavoletti, Esposito e il giovane talento Kilicsoy, insieme a Cavuoti, Borrelli e Liteta, che avranno l’occasione di mettersi in mostra.

Questa convocazione riflette la volontà del tecnico di dare spazio a tutta la rosa, testando nuove soluzioni e valutando le seconde linee in un match che può dire molto anche in chiave futura. Il confronto con il Frosinone rappresenta un’occasione preziosa per i giovani e una prova di maturità per la squadra.

I convocati Cagliari sono pronti: ora tocca al campo parlare.