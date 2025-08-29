Napoli Cagliari, i convocati di Pisacane: assenze e novità per la sfida al Maradona

Napoli Cagliari, ecco i convocati di Pisacane: assenze e novità per la sfida al Maradona di Napoli. La lista completa

Il Cagliari Calcio è pronto alla difficile trasferta contro il Napoli, valida per la seconda giornata di Serie A 2025/26, in programma allo Stadio Diego Armando Maradona. Il tecnico Fabio Pisacane, ex difensore centrale dei rossoblù e da pochi mesi alla guida della squadra, ha ufficializzato la lista dei convocati, che presenta alcune assenze pesanti e una novità di rilievo.

Assenze: fuori Radunovic e Pavoletti

Non saranno della partita Boris Radunovic, 27 anni, portiere serbo e vice titolare del Cagliari, fermo per un infortunio al polpaccio, e Leonardo Pavoletti, 36 anni, attaccante e capitano aggiunto della squadra, alle prese con un programma di recupero mirato per tornare in piena forma. Due defezioni importanti che costringeranno Pisacane a rivedere alcune soluzioni tattiche in vista dell’impegno contro i campioni d’Italia.

Prima convocazione per Marco Palestra

La novità più interessante è la prima chiamata in rossoblù per Marco Palestra, 21 anni, esterno offensivo arrivato in prestito dall’Atalanta negli ultimi giorni di mercato. Il giovane talento lombardo ha subito impressionato lo staff tecnico per intensità, qualità e capacità di adattamento. La sua presenza in panchina è un chiaro segnale di fiducia da parte di Pisacane, che potrebbe concedergli qualche minuto per il debutto in Serie A.

Opportunità per un esordio di prestigio

L’inclusione di Palestra nella lista dei convocati apre la possibilità di vederlo all’opera contro una delle squadre più competitive del campionato. Un eventuale ingresso in campo, anche a gara in corso, sarebbe un’occasione d’oro per iniziare a farsi conoscere dai tifosi, già incuriositi dal suo arrivo. Il giocatore ha lavorato intensamente negli ultimi allenamenti per integrarsi al meglio nel gruppo e appare pronto a contribuire alla causa rossoblù.

Una sfida dal grande valore per il Cagliari

Napoli-Cagliari non sarà solo una sfida di alta difficoltà, ma anche un banco di prova cruciale per misurare il livello della squadra sarda in questo inizio di stagione. Con una rosa rimaneggiata ma motivata, Pisacane e i suoi uomini cercheranno di strappare punti preziosi al Maradona, consapevoli che ogni dettaglio potrà fare la differenza.