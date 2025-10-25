Convocati Cagliari, le scelte in vista della sfida contro il Verona - Calcio News 24

Convocati Cagliari per la Trasferta a Verona: Confermate Due Assenze. La lista completa

Alla vigilia della sfida contro l’Hellas Verona, Fabio Pisacane ha diramato la lista dei convocati per la trasferta al Bentegodi. Il tecnico rossoblù ha confermato le assenze di Yerry Mina e Alessandro Deiola, entrambi non recuperati in tempo per la partita. Deiola è stato sostituito dal giovane Liteta, mentre Mina non figura tra i convocati.

La lista completa dei convocati per il Cagliari include:

Portieri: Caprile, Ciocci, Sarno.

Difensori: Palestra, Idrissi, Luperto, Juan Rodriguez, Zappa, Zé Pedro, Obert.

Centrocampisti: Mazzitelli, Adopo, Gaetano, Prati, Rog, Cavuoti, Liteta, Folorunsho.

Attaccanti: Kilicsoy, Felici, Belotti, Borrelli, Pavoletti, S. Esposito.

Nonostante le assenze, Pisacane ha espresso fiducia nei suoi giocatori, sottolineando l’importanza della partita contro l’Hellas Verona come una delle “finali” delle prime otto gare di campionato. Il tecnico ha dichiarato che la squadra è pronta a lottare per ottenere un risultato positivo e ha invitato i suoi uomini a concentrarsi sugli aspetti positivi, evitando di focalizzarsi troppo sulle assenze. Tuttomercatoweb

Il Cagliari si prepara quindi alla trasferta con determinazione, consapevole delle difficoltà ma anche delle opportunità che una vittoria a Verona potrebbe offrire in termini di classifica e morale. La squadra cercherà di adattarsi alle circostanze, sfruttando al meglio le risorse disponibili per affrontare l’Hellas Verona in trasferta.

