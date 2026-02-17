Connect with us

Convocati Como per il Milan, le scelte di Fabregas: ci sono due ritorni! La lista completa

3 ore ago

Convocati Como per il Milan, le scelte di Fabregas: ci sono due ritorni! La lista completa per il recupero del 24° turno di Serie A 2025/26

Il Como si prepara alla sfida della Scala del Calcio contro il Milan. Il tecnico spagnolo Cesc Fàbregas ha diramato la lista dei 23 convocati per il recupero contro i Rossoneri di Massimiliano Allegri. Pesa enormemente l’assenza per squalifica di Alvaro Morata, che salta dunque il ritorno da ex a San Siro. In attacco fiducia al greco Anastasios Douvikas, supportato dalla qualità di Nico Paz, mentre in difesa rientrano Diao ed Edoardo Goldaniga.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Di seguito i convocati del Como:

Portieri: 1 Butez Jean, 21 Tornqvist Noel, 22 Vigorito Mauro, 44 Cavlina Nikola.

Difensori: 2 Kempf Marc, 3 Valle Alex, 14 Ramon Jacobo, 18 Moreno Alberto, 28 Smolcic Ivan, 31 Vojvoda Mërgim, 34 Diego Carlos, 77 Van Der Brempt Ignace.

Centrocampisti: 6 Caqueret Maxence, 8 Roberto Sergi, 10 Paz Nicolas, 20 Baturina Martin, 23 Perrone Maximo, 33 Da Cunha Lucas.

Attaccanti: 11 Douvikas Tasos, 15 Lahdo Adrian, 17 Rodriguez Jesus, 19 Kuhn Nicolas, 42 Addai Jayden.

