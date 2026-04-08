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Convocati Fiorentina per il Crystal Palace, la lista di Vanoli: non solo Kean! Sono 3 gli assenti
Convocati Fiorentina per il Crystal Palace, la lista di Vanoli: non solo Kean! Sono 3 gli assenti per la sfida di domani in Conference League
Alla vigilia del match contro il Crystal Palace per l’andata dei quarti di finale di Conference League, arrivano notizie importanti dall’infermeria della Fiorentina. Come comunicato dal tecnico Paolo Vanoli, Moise Kean, Solomon e Parisi non sono stati convocati per la sfida di domani, poiché hanno svolto allenamenti differenziati. In particolare, Kean soffre di un dolore alla tibia. Buone notizie per Dodo e Rolando Mandragora, che invece sono recuperati e pronti a scendere in campo. La sfida andrà in scena domani alle ore 21:00 al Selhurst Park di Londra.
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La lista dei convocati:
Christensen, De Gea, Leonardelli; Balbo, Comuzzo, Dodo, Gosens, Kospo, Kouadio, Pongracic, Ranieri; Deli, Fabbian, Fagioli, Fazzini, Harrison, Mandragora, Ndour; Braschi, Gudmundsson, Piccoli, Puzzoli.
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