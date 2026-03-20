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Convocati Italia playoff Mondiali, la lista ufficiale di Gattuso: sorpresa Palestra, torna Chiesa! Chi sono gli esclusi del ct azzurro
Convocati Italia playoff Mondiali, la lista ufficiale di Gattuso per il match contro l’Irlanda del Nord. Chi è presente e chi invece è stato escluso
Domenica sera, con il consueto raduno presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, gli Azzurri inizieranno a preparare lo snodo più importante della stagione. L’Italia affronterà giovedì 26 marzo allo Stadio di Bergamo la decisiva semifinale dei play-off contro l’Irlanda del Nord.
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Il percorso verso il Mondiale: gli scenari per il 31 marzo
Il cammino della Nazionale non ammette errori. In caso di successo contro i nordirlandesi, l’Italia si giocherà il pass definitivo per la rassegna iridata martedì 31 marzo in trasferta, affrontando la vincente dell’altra semifinale tra Galles e Bosnia ed Erzegovina. Qualora le cose dovessero andare male, le due nazionali sconfitte del percorso A si affronteranno comunque nella stessa data in una partita amichevole, che gli Azzurri giocherebbero a Cardiff o a Zenica.
Le scelte del Ct Gattuso: prima chiamata per Palestra, rientra Chiesa
Sono 28 i calciatori convocati dal Commissario Tecnico per questo appuntamento da dentro o fuori. La grande novità è rappresentata da Marco Palestra che festeggia la sua prima chiamata in Nazionale maggiore.
L’elenco segna anche il ritorno di Federico Chiesa: l’attaccante in forza al Liverpool mancava dal giro azzurro da EURO 2024. Si registrano, inoltre, le prime convocazioni sotto la gestione Gattuso per Giorgio Scalvini e Niccolò Pisilli, assenti per infortuni e scelte tecniche rispettivamente dal marzo e dal novembre 2024.
L’elenco completo degli Azzurri convocati
Di seguito la lista ufficiale diramata dalla Federazione per i play-off:
- Portieri: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli).
- Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Paris FC), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Napoli).
- Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolò Pisilli (Roma), Sandro Tonali (Newcastle).
- Attaccanti: Federico Chiesa (Liverpool), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta).
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