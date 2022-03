Convocati Italia per la Turchia: sette giocatori rientrati ai club. I giocatori a disposizione del ct azzurro

Roberto Mancini ha diramato l’elenco dei convocati per la gara con la Turchia. Il forfait di Luiz Felipe, alla sua prima convocazione in maglia azzurra, va ad aggiungersi alle defezioni di ieri di Verratti, Berardi e Mancini, che avevano accusato problemi nel corso del match con la Macedonia del Nord e al rientro ai club di appartenenza di Jorginho, Immobile e Insigne nell’ambito di un’alternanza prevista per la gara con la Turchia.

L’elenco dei convocati

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Pierluigi Gollini (Tottenham), Salvatore Sirigu (Genoa);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Mattia De Sciglio (Juventus), Emerson Palmieri (Lione), Alessandro Florenzi (Milan);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Sampdoria), Sandro Tonali (Milan);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Joao Pedro (Cagliari), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Sassuolo) Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolò Zaniolo (Roma).