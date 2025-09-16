Juventus Borussia: ecco la lista dei convocati di Tudor per la Champions League, la scelta su Conceicao e Zhegrova

Juventus Borussia: la lista dei convocati di Tudor per la Champions League, la scelta su Conceicao e Zhegrova. Tutti i nomi

La Juventus ha diramato la lista ufficiale dei convocati per l’atteso debutto in Champions League contro il Borussia Dortmund, una sfida che segna l’inizio del cammino europeo dei bianconeri. Il tecnico Igor Tudor, ex difensore croato noto per la sua solidità tattica e la capacità di valorizzare i giovani, potrà contare su una rosa profonda e ricca di alternative in ogni reparto.

Difesa solida e affidabile

Il pacchetto arretrato si presenta con certezze consolidate. Gleison Bremer, leader difensivo brasiliano, sarà affiancato da Federico Gatti, centrale italiano in crescita costante, e da Lloyd Kelly, difensore inglese arrivato in estate per dare fisicità e velocità. A disposizione anche elementi di esperienza come Daniele Rugani e giovani di prospettiva come Pierre Kalulu e Johan Cabal. Sulle corsie laterali, Andrea Cambiaso, esterno italiano capace di spingere con continuità, e João Mário, laterale portoghese duttile, garantiranno ampiezza e qualità.

Centrocampo di qualità e versatilità

La mediana bianconera offre un mix di tecnica e dinamismo. Manuel Locatelli, regista della Nazionale italiana, guiderà la manovra, supportato dalla visione di gioco di Teun Koopmeiners, centrocampista olandese abile sia in fase di costruzione che di inserimento. Importante anche il recupero di Francisco Conceição, esterno offensivo portoghese dotato di rapidità, e la presenza di Weston McKennie, statunitense capace di ricoprire più ruoli grazie alla sua duttilità. Assente invece Fabio Miretti, giovane talento italiano ancora ai box per infortunio.

Attacco ricco di alternative

Il reparto offensivo è il vero fiore all’occhiello della Juventus. Dusan Vlahovic, bomber serbo dal fiuto del gol, sarà affiancato da Jonathan David, attaccante canadese rapido e letale negli spazi. A loro si aggiungono il talento turco Kenan Yildiz, astro nascente del vivaio bianconero, e i nuovi arrivi Edon Zhegrova, esterno kosovaro ex Lille, e Loïs Openda, attaccante belga esplosivo. Non convocato invece Arkadiusz Milik, fuori dalla lista UEFA.

Portieri di esperienza

Tra i pali Tudor potrà scegliere tra tre profili affidabili: Mattia Perin, vice storico di Szczęsny, il nuovo arrivato Michele Di Gregorio, protagonista con il Monza, e il veterano Carlo Pinsoglio, punto di riferimento nello spogliatoio.

Un segnale di ambizione

La lista dei convocati conferma le ambizioni della Juventus: una rosa completa, equilibrata e competitiva, costruita per affrontare al meglio sia la Serie A che la Champions League. Tudor avrà a disposizione un ventaglio di soluzioni tattiche che permetteranno ai bianconeri di sognare in grande nella stagione europea.