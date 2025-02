Convocati Juve, contro l’Empoli sette assenze per Motta: torna Adzic e altri due dalla Next Gen

Convocati Juve, le scelte di Thiago Motta per la sfida di Coppa Italia contro l’Empoli: sette assenti, tre Next Gen in prima squadra

È stata resa nota la lista dei convocati da Thiago Motta per il match che la Juve giocherà questa sera contro l’Empoli in Coppa Italia. Tante le assenze in casa bianconera: out i lungodegenti Bremer, Milik e Cabal, oltre agli infortunati Kalulu, Renato Veiga, Douglas Luiz e Savona. Sono arrivate le decisioni su Cambiaso, che è recuperato, ed Adzic. Il gioiello montenegrino torna in Prima Squadra dopo le tre presenze con la Next Gen. Salgono dalla formazione Under 23 anche il difensore Gil Puche e Pietrelli, alla prima convocazione con la Prima Squadra.

Portieri: Perin, Pinsoglio, Di Gregorio

Difensori: Alberto Costa, Gatti, Kelly, Cambiaso, Rouhi, Gil Puche

Centrocampisti: Locatelli, Koopmeiners, McKennie, Thuram, Pietrelli

Attaccanti: Conceicao, Vlahovic, Yildiz, Nico Gonzalez, Adzic, Kolo Muani, Weah, Mbangula