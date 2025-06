Convocati Juve, la lista di Igor Tudor per il Mondiale per Club. Scelte sorprendenti in casa bianconera! - Calcio News 24

Convocati Juve, le scelte di Igor Tudor in vista del Mondiale per Club. Ecco la lista completa

La Juventus ha diramato la lista ufficiale dei convocati per il prossimo Mondiale per Club che si disputerà negli Stati Uniti. Una competizione importante che segna il ritorno della Vecchia Signora tra le grandi del calcio mondiale, con un gruppo ricco di talento, esperienza e giovani promesse.

Nell’elenco dei convocati Juve spicca il nome di Bremer, difensore centrale che ha confermato la sua solidità nel corso dell’ultima stagione. Insieme a lui, figurano anche Rugani e Kostic, entrambi rientrati dai rispettivi prestiti e pronti a rimettersi a disposizione della squadra in questa nuova avventura internazionale.

Una delle novità principali tra i convocati della Juve è la prima chiamata stagionale per Arek Milik, l’attaccante polacco che ha recuperato la forma fisica in tempo per il torneo. Tuttavia, non mancano le assenze importanti: Perin e Cabal non prenderanno parte alla spedizione a causa di infortuni.

Convocati Juve, spazio ai giovani: tre nomi dalla Juventus Next Gen

Oltre ai volti più noti, l’elenco dei convocati Juve include anche alcuni giovani provenienti dalla Juventus Next Gen: si tratta di Daffara, Garofani e Adzic, tre talenti su cui il club bianconero ha deciso di puntare per dare profondità alla rosa e offrire loro un’importante esperienza internazionale. La loro presenza conferma la volontà della società di valorizzare il proprio settore giovanile.

Recuperi importanti e conferme di peso

Sul fronte degli infortunati, arrivano buone notizie: sia Manuel Locatelli che Teun Koopmeiners sono riusciti a recuperare in tempo per essere inseriti tra i convocati Juve. Entrambi rappresentano pedine fondamentali del centrocampo, e la loro disponibilità è un segnale incoraggiante per mister e tifosi.

Tra i nomi confermati ci sono anche Conceicao e Kolo Muani, che nelle ultime settimane avevano mostrato ottime prestazioni in campionato e che ora avranno l’occasione di misurarsi in un contesto internazionale di alto livello.

Convocati Juve: la lista completa per il Mondiale per Club

Ecco l’elenco completo dei giocatori convocati dalla Juve per il Mondiale per Club negli USA:

Portieri:

23 Pinsoglio, 29 Di Gregorio, 64 Garofani

Difensori:

2 Alberto, 3 Bremer, 4 Gatti, 5 Locatelli, 6 Kelly, 15 Kalulu, 22 Weah, 24 Rugani, 27 Cambiaso, 37 Savona, 38 Daffara, 40 Rouhi

Centrocampisti:

7 Conceicao, 8 Koopmeiners, 10 Yildiz, 11 Gonzalez, 16 McKennie, 17 Adzic, 18 Kostic, 26 Douglas Luiz, 51 Mbangula

Attaccanti:

9 Vlahovic, 14 Milik, 19 Thuram, 20 Kolo Muani

Obiettivo: competere al massimo livello

Con questa rosa, la Juventus si prepara a disputare il Mondiale per Club con ambizioni importanti. L’ampiezza e la varietà dei profili scelti tra i convocati Juve permettono a mister e staff tecnico di avere molte opzioni in ogni reparto. Ora non resta che vedere come la squadra saprà rispondere sul campo.

Per i tifosi bianconeri, l’attesa è finita: i convocati Juve sono ufficiali e la squadra è pronta a rappresentare l’Italia nel palcoscenico mondiale.