Convocati Juve per il derby: riecco Pogba! Ma non è l’unica novità

Convocati Juve per il derby contro il Torino: torna a disposizione Paul Pogba. Ma non è l’unica novità per Allegri

La Juventus ha comunicato l’elenco dei convocati per il derby contro il Torino, in programma questa sera allo Stadium. Tornano a disposizione Chiesa e Pogba, mentre sono out gli infortunati Milik, Miretti e Kaio Jorge e lo squalificato Locatelli.

1 Szczesny

2 De Sciglio

3 Bremer

6 Danilo

7 Chiesa

9 Vlahović

10 Pogba

11 Cuadrado

12 Alex Sandro

15 Gatti

17 Kostić

18 Kean

19 Bonucci

22 Di Maria

23 Pinsoglio

24 Rugani

25 Rabiot

30 Soulé

32 Paredes

36 Perin

43 Iling-Junior

44 Fagioli

45 Barrenechea