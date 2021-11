Convocati Juve per la sfida alla Lazio: la decisione di Allegri su Dybala

Massimiliano Allegri ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida di domani sera contro la Lazio: la decisione su Dybala

La Juventus ha diramato la lista di Allegri per la trasferta dell’Olimpico contro la Lazio. Assente Paulo Dybala che non sarà rischiato dopo il problema al polpaccio accusato in Nazionale. Out anche Chiellini, De Sciglio, Bernardeschi e Ramsey, mentre è al rientro Moise Kean.