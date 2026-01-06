Convocati Juve per il Sassuolo: Spalletti decide su Conceicao e Kelly, ecco la lista completa

Convocati Juve verso il Sassuolo: Spalletti scioglie i dubbi su Conceição e Kelly nella lista ufficiale! Tutti i dettagli

In vista della sfida di campionato al Mapei Stadium, Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati della Juventus poco prima della partenza per Reggio Emilia. L’elenco conferma un quadro di piena emergenza per i bianconeri, costretti a fare i conti con numerose assenze pesanti distribuite in ogni reparto.

Il settore più colpito è quello difensivo, dove mancheranno Francisco Conceição — ancora ai box dopo i fastidi accusati contro Roma e Lecce — e Lloyd Kelly, fermato da un problema alla coscia destra. A loro si aggiungono Federico Gatti e Daniele Rugani, entrambi ancora indisponibili. Situazione complicata anche in attacco, dove Spalletti dovrà rinunciare sia a Dušan Vlahović sia ad Arkadiusz Milik, riducendo al minimo le alternative nel ruolo di centravanti.

Per far fronte all’emergenza, il tecnico ha deciso di pescare dalla Next Gen, convocando il difensore Pedro Felipe e l’attaccante Lorenzo Anghelé, pronti a dare supporto dalla panchina. La Juventus, che come da abitudine viaggerà il giorno stesso della partita, si prepara così ad affrontare un Sassuolo determinato e un clima rigido, con l’obiettivo di superare le difficoltà e tornare alla vittoria.

