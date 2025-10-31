Convocati Juve per la partita contro la Cremonese: ecco le scelte di Spalletti per il match dello Zini: due assenze importanti!

Juventus News
È il giorno della prima vera Juventus targata Luciano Spalletti. Il nuovo tecnico bianconero ha diramato la lista dei convocati per l’esordio ufficiale, in programma questa sera alle 20:45 allo Stadio Zini contro la Cremonese.
Per la sua “prima”, l’allenatore di Certaldo ritrova Thuram, ma deve rinunciare a Kenan Yildiz e Lloyd Kelly, entrambi esclusi dall’elenco. Dalla Next Gen arrivano invece le novità di Scaglia e Pedro Felipe, chiamati a rinforzare il gruppo.
Le assenze più pesanti riguardano proprio Yildiz e Kelly. Il talento turco, reduce da un avvio di stagione da protagonista e decisivo anche contro l’Udinese, resta a riposo per una gestione mirata dei carichi di lavoro: come appreso da Juvenusnews24 lo staff medico, in accordo con Spalletti, ha preferito non rischiarlo dopo i tanti minuti accumulati. Diversa la situazione di Kelly, fermato da un affaticamento muscolare alla coscia sinistra che lo costringe a dare forfait.
