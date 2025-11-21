Convocati Juve, Spalletti può sorridere! Recuperato definitivamente quel giocatore contro la Fiorentina

Convocati Juve per la Fiorentina: Vlahovic c’è, rientrano Cabal e Kelly. Spalletti ritrova il serbo

I Convocati Juve per la sfida contro la Fiorentina portano con sé diverse indicazioni importanti, soprattutto in vista di un match che può pesare sulla corsa ai piani alti della classifica. La società bianconera ha pubblicato la lista ufficiale attraverso i propri canali, confermando le attese sull’elemento più osservato dai tifosi: Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, che era rimasto in dubbio fino all’ultimo a causa di un sovraccarico agli adduttori rimediato durante gli impegni con la Nazionale, è stato regolarmente inserito nei Convocati Juve, segnale che Spalletti potrà contare su di lui dal primo minuto o comunque come arma a gara in corso.

La notizia del recupero di Vlahovic offre alla Juventus un riferimento fondamentale per l’attacco, soprattutto in una sfida tradizionalmente intensa come quella contro la Fiorentina. Ma le buone notizie non finiscono qui: nei Convocati Juve figurano anche Cabal e Kelly, entrambi reduci da problemi fisici che li avevano costretti a saltare diverse gare. La loro presenza amplia le rotazioni difensive e garantisce maggiore profondità allo schieramento di Spalletti, che in questa fase della stagione ha bisogno di recuperare giocatori e energie.

Assenti invece quattro elementi importanti: Bremer, Pinsoglio, Rugani e Milik. Le loro condizioni non hanno permesso di inserirli nei Convocati Juve, costringendo lo staff tecnico a fare a meno di alternative di peso in difesa e in attacco. In particolare l’assenza del difensore brasiliano riduce le opzioni al centro, mentre quella di Milik toglie una risorsa utile nelle rotazioni offensive.

Spalletti ha deciso inoltre di premiare due giovani della Juventus Next Gen: Pedro Felipe e Scaglia. La loro convocazione è un dettaglio significativo, perché mostra la volontà del club di continuare a valorizzare il progetto dei giovani anche nelle gare di grande pressione. Nei Convocati Juve compaiono dunque diversi elementi in grado di portare freschezza ed entusiasmo, caratteristiche essenziali in una trasferta complessa come quella del Franchi.

La lista completa dei Convocati Juve comprende: Perin, Gatti, Locatelli, Kelly, Conceicao, Koopmeiners, Vlahovic, Yildiz, Zhegrova, Kalulu, Di Gregorio, Adzic, Kostic, Thuram, Openda, Miretti, McKennie, Joao Mario, Cambiaso, David, Cabal, Rouhi, Scaglia e Pedro Felipe.

Con queste scelte, la Juventus si presenta a Firenze con un gruppo competitivo, ritrovando pedine fondamentali e confermando la crescita dei giovani. I Convocati Juve rappresentano quindi un mix di esperienza, recuperi importanti e nuove energie pronte a essere messe al servizio della squadra.