Convocati Juventus, molte novità in vista del match di Champions League. La situazione è importante per i bianconeri

Convocati Juventus per il Bodo Glimt: forfait di Gatti, Bremer e Rugani, Spalletti convoca Rouhi e Fuscaldo

La Juventus è pronta a partire per la Norvegia, dove domani sera affronterà il Bodo Glimt in una sfida di Champions League decisiva. Dopo la rifinitura di questa mattina alla Continassa, il tecnico Luciano Spalletti ha diramato la lista ufficiale dei convocati, confermando le preoccupazioni legate a una vera e propria emergenza difensiva.

La notizia più pesante riguarda l’assenza di Federico Gatti. Il difensore, debilitato da una sindrome influenzale che lo aveva già messo fuori causa contro la Fiorentina, non ha recuperato in tempo. A causa delle condizioni climatiche estreme previste a Bodo (temperature sotto zero e forte vento), lo staff medico ha preferito non rischiarlo, lasciandolo a Torino. Gatti si aggiunge così agli altri due difensori indisponibili, Gleison Bremer, ancora fermo per un infortunio al menisco, e Daniele Rugani, fuori per problemi fisici.

Oltre ai difensori, non prenderanno parte alla trasferta nemmeno il terzo portiere Carlo Pinsoglio e l’attaccante Arkadiusz Milik, fuori da 537 giorni per un infortunio e non inserito nella lista UEFA a inizio stagione.

Con queste numerose assenze, Spalletti ha deciso di guardare al futuro, convocando due giovani talenti: Rouhi, terzino, e Fuscaldo, portiere, che si uniranno alla prima squadra per questa trasferta europea. Entrambi offriranno delle alternative numeriche in una partita che si preannuncia complicata.

Nonostante i tanti infortuni, la Juventus vola al Nord con l’obbligo di ottenere i tre punti per blindare la qualificazione alla fase successiva della Champions League. Ecco la lista completa dei convocati: