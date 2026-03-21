Convocati Juventus per il Sassuolo, quante buone notizie per Spalletti! Ecco chi ha recuperato tra i bianconeri

Convocati Juventus per la sfida contro il Sassuolo: il tecnico Spalletti ritrova uomini chiave, pioggia di buone notizie

Il clima in casa Juventus si distende alla vigilia della sfida contro il Sassuolo grazie alla notizia più attesa: Dusan Vlahovic torna ufficialmente tra i convocati di Luciano Spalletti. Per il bomber serbo si chiude così un lungo calvario iniziato lo scorso novembre, quando una grave lesione di alto grado alla giunzione muscolo‑tendinea dell’adduttore sinistro lo aveva costretto a un intervento chirurgico a Londra. Dopo mesi di riabilitazione e un’assenza pesante nello scacchiere bianconero, DV9 è di nuovo a disposizione e rappresenta un’arma fondamentale per il rush finale di stagione.

Le buone notizie non riguardano solo l’attacco: Spalletti ritrova anche pedine importanti a centrocampo e sulle fasce. Khéphren Thuram ha smaltito il fastidio alla caviglia che aveva preoccupato lo staff e sarà regolarmente della partita, mentre Zhegrova è pronto a offrire imprevedibilità e qualità sulle corsie esterne. Con il rientro di questi elementi chiave, la Juventus si presenta alla sfida contro il Sassuolo con una rosa quasi al completo, determinata a blindare la zona Champions e a ritrovare i gol del suo centravanti titolare.

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I convocati da mister Spalletti per la gara all’Allianz Stadium di questa sera ⚪️⚫️📜 #JuveSassuolo



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