Convocati Lazio, la lista completa di Baroni in vista della gara contro il Torino. Molte novità per stasera

Convocati Lazio, ecco le scelte di Marco Baroni in vista della gara contro il Torino. La lista completa dei biancocelesti

Novità molto importanti in casa Lazio: Marco Baroni ha diramato la lista convocati in vista della sfida di oggi in casa contro il Torino: importante per la rincorsa all’Europa.

COMUNICATO– Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;

Difensori: Gigot, Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;

Centrocampisti: Basic, Belahyane, Dele-Bashiru, Guendouzi, Rovella;

Attaccanti: Dia, Isaksen, Noslin, Tchaouna, Pedro, Zaccagni.