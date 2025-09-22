Convocati Lecce, ecco la lista di Di Francesco in vista della Coppa Italia - Calcio News 24

Convocati Lecce: ecco la lista di Di Francesco per la sfida di Coppa Italia contro il Milan

In vista dei sedicesimi di finale di Coppa Italia Frecciarossa, in programma domani sera alle 21:00 a San Siro contro il Milan, il tecnico del Lecce Eusebio Di Francesco ha ufficializzato la lista dei convocati Lecce per la delicata trasferta.

Una gara impegnativa per i salentini, che arrivano all’appuntamento con diverse assenze importanti. Tra i non convocati Lecce figurano Jean e Marchwiński, entrambi out per problemi fisici. Fuori anche Pierret, ancora non al meglio dopo un recente infortunio, e Banda, costretto a saltare la sfida per squalifica. Inoltre, Pérez è stato convocato dalla sua Nazionale, mentre Sottil resta ai box per un affaticamento muscolare.

Nonostante le defezioni, Di Francesco ha deciso di puntare su un mix di esperienza e gioventù tra i convocati Lecce, con diversi giovani pronti a mettersi in mostra in un palcoscenico importante come San Siro.

Ecco nel dettaglio i convocati Lecce per il match contro il Milan:

Portieri:

30. Falcone, 1. Früchtl, 32. Samooja.

Difensori:

25. Gallo, 4. Gaspar, 21. Kouassi, 3. Ndaba, 5. Siebert, 44. Tiago Gabriel, 17. Veiga.

Centrocampisti:

10. Berisha, 29. Coulibaly, 28. Gorter, 14. Helgason, 77. Kaba, 80. Kovac, 20. Ramadani, 6. Sala.

Attaccanti:

22. Camarda, 7. Morente, 11. N’Dri, 50. Pierotti, 9. Štulić.

Tra i convocati Lecce, spiccano i nomi di Štulić e Pierotti, che saranno chiamati a guidare l’attacco giallorosso in assenza di altri elementi offensivi. In porta sarà confermato Falcone, mentre in difesa dovrebbe esserci spazio per Gallo e Kouassi, con possibile rotazione per dare minuti anche ai più giovani.

La sfida contro il Milan rappresenta una vetrina importante per diversi giocatori in cerca di spazio. Di Francesco potrebbe approfittarne per testare nuove soluzioni tattiche e dare fiducia a chi ha avuto meno minutaggio in campionato.

I convocati Lecce sono pronti per affrontare una delle big del calcio italiano: ora la parola passa al campo, dove la squadra cercherà di conquistare un risultato storico.