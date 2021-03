Convocati Parma per la Fiorentina: torna Gervinho, out Valenti

Roberto D’Aversa ha diramato la lista dei convocati per la gara contro la Fiorentina: ancora assenti Cornelius e Zirkzee. Manca anche Valenti

Roberto D’Aversa ha diramato la lista dei convocati per la gara contro la Fiorentina: ancora assenti in avanti Zirkzee e Cornelius mentre torna Gervinho. Out Valenti.

Portieri: Colombi, Sepe, Turk;

Difensori: B. Alves, Bani, Busi, Gagliolo, Iacoponi, Laurini, Pezzella, Osorio, Zagaritis;

Centrocampisti: Brugman, Cyprien, Grassi, Hernani Jr, Kucka, Kurtic, Sohm;

Attaccanti: Brunetta, Gervinho, Inglese, Karamoh, Man, Mihaila, Pellè.