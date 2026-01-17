Convocati Parma per il Genoa, le scelte di Cuesta: la lista completa dei calciatori crociati a disposizione per la 21^ giornata di Serie A

Il lunch match della 21ª giornata propone la sfida tra il Parma di Carlos Cuesta e il Genoa guidato da Daniele De Rossi. Ducali e Rossoblù, forti di cinque punti di vantaggio sulla zona calda, cercano conferme dopo gli ottimi pareggi ottenuti rispettivamente contro Napoli e Milan. Cuesta la lista dei convocati per i crociati.

Per blindare il “Tardini”, il tecnico degli Emiliani abbandona il turnover e rilancia i titolarissimi nel suo collaudato 4-3-2-1. Tornano dal primo minuto due pedine fondamentali: il talentuoso regista spagnolo Adrian Bernabé in mediana e il bomber Pellegrino come terminale offensivo. Davanti al portiere Corvi, la difesa sarà guidata da Alessandro Circati, mentre a supporto della punta agiranno la fantasia di Gaetano Oristanio e Ondrejka.

CONVOCATI: Casentini, Corvi, Rinaldi, Britschgi, Circati, Delprato, Valenti, Valeri, Lovik, Troilo, Bernabé, Cremaschi, Estevez, Keita, Ordonez, Sorensen, Benedyczak, Cutrone, Djuric, Ondrejka, Oristanio, Pellegrino.