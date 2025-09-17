Convocati PSG, la lista di Luis Enrique. Ci saranno Dembele e Kvaratskhelia? Le ultime novità - Calcio News 24

Convocati PSG: Kvaratskhelia c’è, fuori Dembele per la sfida contro l’Atalanta

Il Paris Saint-Germain ha ufficializzato la lista dei convocati per il debutto stagionale in Champions League contro l’Atalanta, e non mancano le sorprese. Il tecnico Luis Enrique ha infatti incluso Khvicha Kvaratskhelia tra i convocati del PSG, nonostante le sue condizioni fisiche non siano ancora al 100%. Rimane invece escluso Ousmane Dembele, che non prenderà parte alla trasferta europea.

Il club parigino, campione d’Europa in carica, affronta una delle sfide più attese della prima giornata di Champions, e l’elenco dei convocati del PSG mostra sia conferme che assenze importanti. In porta, ci sarà la consueta rotazione tra Chevalier, Safonov e il giovane Marin. Tutti e tre sono pronti a contendersi una maglia da titolare, anche se Safonov parte favorito.

In difesa, Luis Enrique potrà contare su elementi di grande esperienza e qualità. I convocati del PSG includono Hakimi, Marquinhos, Lucas Hernandez, Zabarnyi, Nuno Mendes e Pacho. Una linea difensiva solida, fondamentale per affrontare l’aggressività dell’attacco atalantino.

Il centrocampo dei convocati PSG è un mix di tecnica e dinamismo. Presenti Fabian Ruiz, Vitinha, il giovane talento Mayulu, Zaire-Emery e il nuovo arrivato Joao Neves, che ha impressionato fin dai primi allenamenti. Sarà interessante vedere quale combinazione sceglierà Luis Enrique per gestire il pressing avversario.

Nel reparto offensivo, tra i convocati del PSG spicca la presenza di Kvaratskhelia, il cui recupero lampo rappresenta una buona notizia per i tifosi. Assente invece Dembele, la cui esclusione non era attesa. Completano il pacchetto offensivo Gonçalo Ramos, Lee Kang-In, Barcola e il giovane Mbaye, pronto a sfruttare ogni occasione.

L’assenza di Dembele potrebbe aprire spazi per altri esterni offensivi, con Barcola e Lee Kang-In in corsa per una maglia da titolare. La presenza di Mbaye tra i convocati PSG conferma l’attenzione del club verso i giovani talenti del vivaio.

Con una rosa ampia ma non al completo, Luis Enrique dovrà fare scelte precise per affrontare al meglio una squadra come l’Atalanta. La lista dei convocati del PSG mostra un equilibrio tra esperienza, gioventù e talento, ingredienti essenziali per cominciare al meglio il percorso europeo.