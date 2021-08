Convocati Psg, Messi e Neymar ancora fuori. C’è Donnarumma

Pochettino ha diramato la lista dei convocati per il match con il Brest. Non disponibili Messi e Neymar, prima chiamta per il portiere

Questa sera il Psg tornerà in campo in campionato per sfidare il Brest nella terza giornata di Ligue 1. Mauricio Pochettino ha diramato la lista dei convocati: ancora fuori Lionel Messi e Neymar, oltre all’infortunato Sergio Ramos. Per la prima volta sarà invece disponibile Gianluigi Donnarumma:

PORTIERI: Navas, Donnarumma, Franchi.

DIFENSORI: Hakimi, Kimpembe, Marquinhos, Diallo, Kehrer, Bitshiabu, Bitumuzula.

CENTROCAMPISTI: Verratti, Danilo, Herrera, Wijnaldum, Rafinha, Gueye, Dina Ebimbe, Gharbi.

ATTACCANTI: Draxler, Di Maria, Mbappe, Icardi, Kalimuendo.