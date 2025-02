Convocati Real Madrid, le scelte di Ancelotti per la sfida al City: Rudiger c’è, Alaba torna a disposizione

Convocati Real Madrid, le scelte di Carlo Ancelotti per il ritorno dei playoff di Champions League: Rudiger c’è e punta ad una maglia da titolare

Il Real Madrid ha pubblicato la lista dei convocati per il ritorno del playoff di Champions League contro il Manchester City. In difesa c’è Rudiger, che secondo Mundo Deportivo potrebbe essere il titolare nonostante un piccolo infortunio muscolare. Probabile panchina invece per Alaba: anche l’austriaco è tornato da un infortunio, ma è più indietro di condizione. Di seguito l’elenco completo con solo due assenti: Carvajal e Militao fermi ai box.

Portieri: Courtois, Lunin, Sergio Mestre.

Difensori: Alaba, Lucas Vázquez, Vallejo, Fran García, Rüdiger, Mendy, Asencio.

Centrocampisti: Bellingham, Camavinga, Valverde, Modrić, Tchouaméni, Arda Güler, Ceballos.

Attaccanti: Vini Jr., Mbappé, Rodrygo, Endrick, Brahim Diaz.