Convocati Roma, la lista di Di Francesco per Liverpool: Perotti c’è, torna anche Kolarov in Champions League a Anfield

La Roma giocherà a Liverpool contro i Reds per una partita importantissima. La semifinale di Champions League mette di fronte i capitolini e la squadra di Jurgen Klopp, intervenuto poco fa in conferenza stampa. Sempre nelle ultime ore, poco prima della partenza per il Regno Unito, Eusebio Di Francesco ha diramato la lista dei convocati per la partita di UCL. Sono ventidue i giocatori chiamati in causa ed è presente pure Diego Perotti. L’argentino ce l’ha fatta e ci sarà a Anfield, nelle ultime settimane ha sofferto un brutto infortunio ma pare essersi ripreso e sarà della partita. Convocati Roma: una buona notizia per Di Francesco, che ha una soluzione in più in avanti.

Gli unici assenti sono i lungodegenti. Niente Karsdorp, niente Defrel, mentre torna Kolarov dopo il turno di stop in campionato con la Spal. Questa è la lista dei convocati della Roma per la partita con i Reds: Alisson Becker, Andrea Romagnoli, Lukasz Skorupski, Luca Pellegrini, Juan Jesus, Aleksandar Kolarov, Elio Capradossi, Federico Fazio, Alessandro Florenzi, Bruno Peres, Kostas Manolas, Radja Nainggolan, Kevin Strootman, Lorenzo Pellegrini, Daniele De Rossi, Maxime Gonalons, Gerson, Diego Perotti, Edin Dzeko, Patrik Schick, Cengiz Under, Stephan El Shaarawy.

Leggi anche: Come vedere Liverpool-Roma in streaming