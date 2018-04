Liverpool-Roma vista da Klopp: «Col Barça rimonta fantastica. Salah professionista»

La Roma giocherà contro il Liverpool la semifinale di andata di Champions League e per Jurgen Klopp sarà una grandissima occasione: la conferenza stampa del tedesco

La Roma domani sera affronterà una partita quasi storica. A trentaquattro anni dall’ultima semifinale di Coppa dei Campioni o Champions League, i giallorossi se la vedranno con il Liverpool. Proprio i Reds tolsero la gioia della vittoria in finale ai capitolini, per questo non sarà una semifinale come tutte le altre. Jurgen Klopp sa che il suo Liverpool dovrà dare il cento per cento, può contare su un Momo Salah straripante, l’ex giallorosso è la chiave principale per aprire la difesa della Roma. In conferenza stampa il mister tedesco ha analizzato la partita con la Roma, un match che può presentare moltissime insidie sotto ogni punto di vista.

«La rimonta della Roma è stata fantastica. Noi e loro siamo ottimi gruppi, ci siamo entrambi meritati questo risultato anche se né noi né loro siamo abituati a giocare una semifinale. Salah è un professionista e i difensori italiani non sono morbidi, domani capirà che davanti non ha compagni di squadra ma avversari» è quanto ha detto Klopp dalla sala stampa di Anfield. Appuntamento domani sera a Liverpool alle 20.45 ora italiana. La semifinale di andata darà il via alle ultime fasi della Champions League.

