Main sponsor Roma: raggiunto accordo con Qatar Airways

Main sponsor Roma, a sorpresa ecco l’accordo con Qatar Airways fino alla stagione 2020-21: ecco le parole del presidente giallorosso James Pallotta

Main sponsor Roma, ecco la svolta: a differenza delle indiscrezioni degli ultimi tempi, con le voci su un accordo con Turkish Airlines, sarà la compagnia aerea Qatar Airways il nuovo Global Partner giallorosso fino alla stagione 2020-21. Il presidente James Pallotta, come sottolineato in un comunicato, ha espresso la sua gioia per l’intesa raggiunta: «Siamo lieti di annunciare questa storica partnership tra AS Roma e Qatar Airways, due grandi brand con ambizioni di portata globale».

Continua il presidente della Roma, come riportato sul sito ufficiale: «L’annuncio di oggi è il risultato di un confronto proseguito con Qatar Airways per oltre otto mesi dietro le quinte, grazie a un lavoro guidato dal nostro team commerciale di Londra con il costante supporto di quello di Roma, e arriva in un periodo significativo per la storia del Club, dentro e fuori dal campo. Con l’inizio dei lavori per il nuovo stadio, previsti entro la fine di quest’anno, e il raggiungimento delle semifinali di Champions League per la prima volta dopo 34 anni, i nostri tifosi stanno vivendo un momento particolarmente emozionante».