Convocati Salernitana per il ritiro: c’è un’assenza per Nicola

Convocati Salernitana per il ritiro in Turchia: Davide Nicola dovrà fare a meno di un giocatore. La lista completa

La Salernitana ha diramato la lista dei convocati per la tournée in Turchia. Fuori Luigi Sepe per un risentimento muscolare al polpaccio destro.

Portieri: Fiorillo, Micai, Sorrentino;

Difensori: Bradaric, Daniliuc, Fazio, Gyomber, Lovato, Motoc, Pirola, Sambia, Sy;

Centrocampisti: Bohinen, Candreva, Capezzi, Coulibaly L., Kastanos, Iervolino, Maggiore, Radovanovic, Vilhena;

Attaccanti: Bonazzoli, Botheim, Kristoffersen, Orlando, Valencia.