Convocati Spezia per il Verona: Bourabia costretto al forfait in extremis

Thiago Motta ha diramato la lista dei convocati per la gara contro il Verona: ecco l’elenco da cui è assente Bourabia

Thiago Motta ha diramato la lista dei convocati per la gara contro il Verona. Nelle file dello Spezia assenza in extremis per Mehdi Bourabia che non ci sarà nella sfida al Bentegodi. Ecco la lista stilata dal tecnico.

LISTA DEI CONVOCATI: Amian, Antiste, Bastoni, Bertola, Ferrer, Gyasi, Hristov, Kiwior, Manaj, Nikolaou, Nzola, Podgoreanu, Provedel, Sher, Strelec, Verde, Zoet, Zovko.