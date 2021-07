Spezia, i convocati per il ritiro: manca Leo Sena, positivo al Covid

Lo Spezia ha diramato la lista dei convocati per il ritiro. Ecco la lista di Thiago Motta con l’assenza di Leo Sena, causa Covid

Thiago Motta ha diramato le convocazioni per il ritiro a Prato allo Stelvio.

«Tutto pronto per il ritiro estivo delle Aquile, che nella mattinata di lunedì partiranno alla volta di Prato allo Stelvio, dove svolgeranno la prima parte dei lavori in altura che si concluderà il 24 luglio, per poi riprendere il 26 a Ronzone fino all’atto conclusivo in programma il 6 agosto a Cles, quando gli uomini di Thiago Motta sfideranno la Cremonese.

Di seguito i convocati il ritiro estivo, che vedrà alle 17:00 di lunedì 12 luglio l’inizio della prima seduta sul campo di Prato allo Stelvio:

Afi Ayoub, Bastoni Simone, Bertola Nicolò, Bordin Alessandro, Capradossi Elio, Colombini Lorenzo, Erlic Martin, Ferrer Salvador, Figoli Matteo, Gabelli Leonardo, Gyasi Emmanuel, Hristov Petko, Ismajli Ardian, Krapikas Titas, Leo Sena*, Maggiore Giulio, Nzola Mbala, Pietra Niccolò, Provedel Ivan, Ramos Juan Manuel, Sala Jacopo, Scieuzo Filippo, Verde Daniele, Vignali Luca, Zoet Jeroen.

*Leo Sena è risultato positivo al test anti Covid-19 effettuato prima di aggregarsi al gruppo per le valutazioni funzionali, mediche e nutrizionali, pertanto raggiungerà il ritiro non appena risulterà negativo e avrà completato tutti i controlli indicati dal protocollo sanitario».