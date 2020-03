Convocati Udinese per la Fiorentina: Gotti ne chiama 21

L’Udinese domani scenderà in campo alla Dacia Arena per la sfida alla Fiorentina: ecco l’elenco dei convocati di Luca Gotti

L’Udinese domani scenderà in campo alla Dacia Arena per affrontare la Fiorentina: la gara si giocherà a porte chiuse, come deciso per via dell’emergenza Coronavirus. Ecco l’elenco dei convocati da Luca Gotti.

PORTIERI: 1 Musso; 88 Nicolas; 27 Perisan

DIFENSORI: 3 Samir; 5 Ekong; 17 Nuytinck; 18 Ter Avest; 19 Stryger Larsen; 50 Becao; 77 Zeegelaar; 87 De Maio

CENTROCAMPISTI: 6 Fofana; 8 Jajalo; 10 De Paul; 11 Walace; 12 Sema; 38 Mandragora

ATTACCANTI: 7 Okaka; 15 Lasagna; 30 Nestorovski; 91 Teodorczyk