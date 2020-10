Convocati Udinese, la lista di Gotti: prima per Deulofeu e Pereyra

L’Udinese affronterà il Parma in questo turno di campionato: ecco l’elenco dei convocati diramato da Luca Gotti

Luca Gotti ha diramato l’elenco dei convocati per la sfida tra Udienese e Parma. Ecco l’elenco dei calciatori a disposizione, con la prima chiamata per Roberto Pereyra e Deulofeu, nuovi arrivi in casa friulana.

Portieri: 31 Gasparini; 88 Nicolas; 96 Scuffet

Difensori: 3 Samir; 4 Prodl; 5 Ouwejan; 14 Bonifazi; 16 Molina; 18 Ter Avest; 50 Becao; 87 De Maio; 90 Zeegelaar

Centrocampisti: 6 Makengo; 10 De Paul; 22 Arslan; 37 Pereyra; 99 Coulibaly

Attaccanti: 7 Okaka; 9 Deulofeu; 15 Lasagna; 23 Pussetto; 30 Nestorovski; 45 Forestieri