Convocati Udinese per la Sampdoria: Gotti ritrova il suo attaccante

Luca Gotti può sorridere per un rientro fondamentale in attacco: ecco i calciatori a disposizione per la gara contro la Sampdoria

Luca Gotti ha dirmato la lista dei convocati per la gara contro la Sampdoria. Prima convocazione per Deulofeu nel 2021 che compone il terzetto in avanti con Lasagna e Nestorovski. La lista completa.

PORTIERI: 1 Musso; 31 Gasparini; 96 Scuffet

DIFENSORI: 3 Samir; 5 Ouwejan; 14 Bonifazi; 16 Molina; 19 Stryger Larsen; 50 Becao; 87 De Maio; 90 Zeegelaar

CENTROCAMPISTI: 6 Makengo; 10 De Paul; 11 Walace; 22 Arslan; 37 Pereyra; 38 Mandragora

ATTACCANTI: 9 Deulofeu; 15 Lasagna; 30 Nestorovski