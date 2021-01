Copa sudamericana, Crespo: «Vittoria storica, saremo ricordati» – VIDEO

Hernan Crespo vince la Copa Sudamericana con il suo Defensa y Justicia: ecco le parole dell’ex attaccante – VIDEO

Hernan Crespo vince la Copa Sudamericana con il suo Defensa y Justicia con il 3-0 al Lanus.

«E’ tutto molto bello. E’ un anno che non vedo le mie figlie. Ho scomesso su questo gruppo di lavoro e su questi giocatori. L’ho fatto sapendo che nella vita devi sacrificarti sneza mollare e credendo in questi ragazzi. Questa finale sarà ricordata per il modo con cui hanno giocato questi ragazzi».