Coppa d’Africa, il quadro degli Ottavi: sarà Kessiè contro Salah

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Si è chiusa la fase a gironi della Coppa d’Africa, allineata dunque agli ottavi di finale: ecco gli accoppiamenti

La Coppa d’Africa entrerà nel fine settimana nella sua fase più calda, con l’inizio degli ottavi di finale. Spiccano due supersfide, ovvero quella che vedrà di fronte Kessiè e Salah in Costa d’Avorio-Egitto e l’interessantissima Nigeria-Tunisia. Per il Camerun padrone di casa ci sarà la rivelazione Comore, giustiziere del Ghana, mentre per il Marocco di Hakimi l’ostacolo Malawi.

GLI ACCOPPIAMENTI

Burkina Faso-Gabon 23/1

Nigeria-Tunisia 23/1

Guinea-Gambia 24/1

Camerun-Comore 24/1

Senegal-Capo Verde 25/1

Marocco-Malawi 25/1

Costa d’Avorio-Egitto 26/1

Mali-Guinea Equatoriale 26/1