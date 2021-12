Coppa d’Africa, Zazzaroni: «La FIFA usi finalmente il buonsenso»

Il giornalista Ivan Zazzaroni ha parlato del caos Coppa d’Africa esploso nella giornata di ieri

Il giornalista Ivan Zazzaroni, sulle pagine del Corriere dello Sport, ha parlato del caos Coppa d’Africa esploso nella giornata di ieri.

IL COMMENTO – «Far disputare la Coppa d’Africa al termine dei principali campionati nazionali era una cosa troppo sensata, logica, opportuna. (…) In queste ore qualcuno si è accorto che la spedizione potrebbe comportare rischi notevoli per la salute di atleti, dirigenti, accompagnatori e tifosi, visto che anche in Africa il covid è presentissimo.

L’Associazione europea dei club, ad esempio, ha minacciato la CAF di non far partire i calciatori per via di alcuni “dettagli” importanti ancora da sistemare, protocolli di sicurezza e altro. Chiarito che l’Eca non può obbligare gli atleti a rifiutare la convocazione – è prevista la squalifica -, sarebbe opportuno che in una fase emergenziale come l’attuale la Fifa usasse finalmente il buonsenso. Che non produce ricavi. Ma giova al calcio e alla vita».