Coppa del Re, Flick fissa gli obiettivi: «Vogliamo vincere la Coppa. Inter? Giocare una finale ci aiuta ad imparare»

Alla vigilia della finale di Copa del Rey, che vedrà il Barcellona affrontare il Real Madrid a La Cartuja di Siviglia domani sera, Hansi Flick ha parlato in conferenza stampa.

IMPORTANZA DEI TIFOSI – «Naturalmente è meglio giocare davanti al pubblico. Dobbiamo lottare per vincere il titolo. Abbiamo iniziato questo viaggio all’inizio della stagione con l’idea di vincere titoli ed eccoci qui, ma sappiamo che è difficile vincere».

PRESSIONE – «Quando vedo come si allena la squadra, ho fiducia. Io credo in loro, dobbiamo lottare fino alla fine e vedremo cosa accadrà domani».

CAOS ARBITRI – «Per me questo è lo sport, il calcio. Dobbiamo proteggere le persone che lo vivono. In campo ci sono decisioni che hanno un’influenza, ma dopo la partita, tutto finisce lì. Abbiamo bisogno degli arbitri, ho già detto mesi fa che dobbiamo prenderci cura di loro. Gli allenatori, i giocatori, ecco cosa dovremmo fare. Non prendersene cura non è leale».

APPROCCIO – «Adattiamo sempre il piano di gioco all’avversario. È semplice, non c’è niente di complicato».

DIFFERENZE LEWA-FERRAN – «Penso che Ferran abbia dimostrato in Coppa di saper giocare in quella posizione. Nelle partite contro il Valencia, Atlético. Sa come giocare lì, anche se è versatile».

PRECEDENTI – «Questo appartiene al passato. Insisto: sono una squadra fantastica che può farci male. Dobbiamo giocare come sappiamo e voglio vedere una squadra che fa ciò che deve fare per vincere il titolo».

PREOCCUPAZIONI – «Il Real Madrid è un grande club e dobbiamo rispettarlo. Sono novanta minuti o forse di più. È un titolo e l’importante è vincerlo».

INTER – «Vedremo più avanti, ma è positivo giocare una finale perché può aiutarci a imparare».

YAMAL – «È un giocatore incredibile. Ha solo 17 anni. Ha qualcosa in serbo, vedrete».