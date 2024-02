Coppa del Re, impresa Maiorca: è finale, battuta la Real Sociedad

I rossoneri resistono nel doppio confronto contro i biancoblu e hanno la meglio ai rigori. Oyarzabal croce e delizia

Incredibile in Spagna, il Maiorca strappa il pass per la finale della Coppa del Re estromettendo la Real Sociedad in semifinale ai calci di rigore. Un doppio confronto a senso unico con i biancoblu capaci di calciare 42 volte contro le 10 dei rossoneri, ma tanto è bastato per premiare gli uomini di Aguirre.

Nel match di ritorno disputato ieri sera, la Real ha sbagliato un calcio di rigore sul finale di primo tempo con Mendez. Al quinto della ripresa Costa sulla sinistra mette in mezzo trovando il colpo di testa vincente di Gonzalez che fa esplodere il settore ospiti. Dura però poco più di 20 minuti la gioia del Maiorca, dato che Oyarzabal sfrutta il primo pallone della sua gara per pareggiare. Lo stesso classe 1997 non saprà ripetersi nella lotteria dei calci di rigore, sbagliando il primo nonché l’unico dei dieci rigori calciati. Eroe di giornata il portiere Greif, capace di parare un rigore nei regolamentari e uno durante la lotteria. L’altra semifinale sarà Atletico Bilbao-Atletico Madrid, in programma giovedì 29 alle ore 21:30 con l’andata terminata 1-0 per il Bilbao.