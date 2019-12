Coppa Italia, cambiano gli orari delle sfide di Lazio e Milan

Coppa Italia, variazione d’orario per Lazio-Cremonese e Milan-Spal. Biancocelesti martedì 14 gennaio alle 18, i rossoneri 24 ore dopo

Piccola variazione d’orario per due gare di Coppa Italia, in programma martedì 14 gennaio e mercoledì. La Lazio, impegnata in casa con la Cremonese, scenderà in campo alle ore 18.00 anziché alle 17.30.

Stesso identico cambiamento per Milan-Spal, prevista allo stadio San Siro. Entrambe le partite saranno trasmesse da Rai 2. A comunicarlo è la Lega tramite una nota ufficiale.