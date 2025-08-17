Coppa Italia, i convocati della Sampdoria per la sfida di contro lo Spezia: le ultime

Coppa Italia, le scelte di Donati per la sfida di domani contro lo Spezia: tutti i dettagli sulla rosa blucerchiata

Il tecnico della Sampdoria, Massimo Donati, ha reso nota la lista dei 24 giocatori convocati per il match contro lo Spezia, valido per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2025/26, in programma domani, lunedì 18 agosto alle 18:30 allo stadio Picco, con diretta televisiva su Italia 1.

Dopo la rifinitura mattutina al “Mugnaini” di Bogliasco, Donati ha stilato l’elenco completo dei giocatori a disposizione. Per il ruolo di portiere sono stati convocati Ghidotti (1), Ravaglia (30) e Tantalocchi (22). La linea difensiva vedrà a disposizione Depaoli (23), Ferrari (25), Giordano (21), Ioannou (44), Malanca (39), Riccio (5) e Vulikic (31).

A centrocampo Donati potrà contare su Bellemo (14), Benedetti (80), Casalino (34), Conti (33), Ferri (4), Girelli (19), Henderson (16) e Ricci (8), mentre l’attacco include i nomi di Coda (9), Çuni (7), La Gumina (20), Narro (70), Pedrola (11) e Sekulov (24).

Il tecnico blucerchiato ha voluto sottolineare l’importanza della preparazione e dell’atteggiamento dei suoi giocatori: «Al termine della rifinitura, abbiamo definito la lista dei convocati, tutti pronti a dare il massimo in campo», ha dichiarato Donati. La scelta dei 24 giocatori rappresenta un mix tra esperienza e giovani talenti, con l’obiettivo di affrontare lo Spezia con determinazione e qualità tecnica.

La sfida di domani sarà fondamentale per iniziare con il piede giusto la stagione e dare fiducia all’intero gruppo, confermando l’importanza di giocatori chiave come Massimo Coda, il bomber della squadra, sul quale Donati ha sempre espresso grande stima. La formazione blucerchiata punta a combinare esperienza e dinamismo per superare il primo ostacolo della Coppa Italia.